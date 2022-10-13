مي عز الدين تسلم فستان زفاف "عمر وسلمى" للفائزة بدعم مستشفى مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سلمت الفنانة مي عز الدين، فستان زفاف فيلمها الشهير "عمر وسلمى" للفائزة بمسابقة دعم مؤسسسة الدكتور مجدي يعقوب لمرضى القلب.

ونشر موقع ET بالعربي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه "مي" وهي تسلم الفائزة الفستان.

وظهرت "مي" وهي تحتضن الفتاة الفائزة وتدعى "رنا" كما ظهرت في إحدى اللقطات بجوار الفستان الشهير.

وكانت الفنانة مي عز الدين قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن مسابقة للفتيات بمناسبة "اليوم العالمي للقلب".

ونشرت "مي" صورة لها بفستان الزفاف الشهير التي ارتدته ضمن أحداث الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى"، وعلقت على الصورة قائلة: "مسابقة للبنات من النهاردة لمدة ٣ أيام، أي بنت هتبعت رسالة لرقم ٩٦٩٨ (مؤسسة مجدي يعقوب للقلب) وتاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة هتبقى دخلت في سحب عشوائي على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى".

وتابعت: "تالت يوم أنا هختار عشوائيا واحدة من البنات اللي عملت كده وعملتلي تاج، الفائزة هقابلها وأديلها الفستان أكيد مش علشان يستعمل ولكن مجرد ذكرى مني ونبقي اتقابلنا ونتصور مع بعض بإذن الله".