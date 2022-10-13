"أول مرة اشوفه عن قريب".. كيف وصف ويجز إحساسه بعد زيارة الأهرامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب مطرب الراب ويجز، عن سعادته بزيارة الأهرامات، موضحا إنها المرة الأولى له التي يشاهد فيها الهرم، عن قرب.

ويجز، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة له من الزيارة، وكتب: دي كانت أول مرة أشوف الهرم من قريب احساس مختلف بالفخر بتراث مصر".

ومن ناحية اخرى يستعد ويجز، لتقديم حفل غنائي يوم 4 نوفمبر، في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الأول له بعد طرح أحدث اغانيه "أميرة"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى 6 مليون و 200 ألف مشاهدة.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 350، و 550، و 1200 جنيه.