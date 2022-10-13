"أحكام بالحبس".. محامي محمد الشرنوبي يكشف حقيقة إبعاده من "ياما في الجراب ياحاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب موعد إعادة عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، بداية من يوم 20 أكتوبر الحالي، أعلن المحامي ياسر قنطوش "محامي المنتجة سارة الطباخ"، عن تقديم بلاغ رسمي لمنع مشاركة الفنان محمد الشرنوبي.

ياسر قنطوش "محامي المنتجة سارة الطباخ"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مشاركة الفنان محمد الشرنوبي غير قانونية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة، ولهذا بدأنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومنها إرسال إنذار قضائي إلى منتج ومخرج المسرحية مجدي الهواري".

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي"من جهته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما يحدث مؤخرا الهدف منه فقط الشوشرة على الفنان، وترهيب وتخويف للجهات الفنية والمنتجين من التعامل معه، ومحاولة فاشلة جديدة لمنع مشاركة محمد الشرنوبي في المسرحية، عقب فشل محاولة سابقة، وهو ما لم ولن تنجح به سارة الطباخ ".

وتابع: "سبق قال ذلك تهديد المنتجة لكافة الشركات والمنتجين، من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي، ولوحت باللجوء للقضاء ضدهم، ومع ذلك شارك في أفلام ومسلسلات، ولم تلجأ لرفع أي دعوى قضائية، لعلمها عدم أحقيتها قانونيا في ذلك".

وأضاف: "هناك حكم نهائي بات ضد المنتجة بصفتها الشخصية، وبصفتها الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن، في الدعوى التي أقامتها كممثلة للشركة وبصفتها، وحملت رقم 109 لسنة 13 ق إقتصادية القاهرة، إنتهى في أسبابه إلى نهاية علاقة الوكالة بإدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مع العلم إنها لم تقم بالطعن على الحكم الذي أصبح نهائيا".

هلال، أكمل: "ما يحدث مؤخرا من مناوشات، الهدف منه الضغط على الفنان محمد الشرنوبي، لقبول التصالح مع المنتجة سارة الطباخ، عقب صدور احكاما ضدها بالحبس، من محكمة جنح مستأنف زايد اول، وتم رفض الاستئناف الذي تقدمت به، بالإضافة إلى أنها مطلوب ضبطها وإحضارها في 4 أحكام غيابية بالحبس، بسبب تبديد أموال مستحقة للفنان عندما كانت وكيلة أعماله".

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" ، مأخوذة عن رائعة بيرم التونسى والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، ومنهم يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.