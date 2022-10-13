إليسا عن موسم الرياض: "نفرجي العالم كيف بيكون الإبداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على فعاليات موسم الرياض والتي أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، انطلاقها يوم 21 أكتوبر.

وكتبت إليسا: "ألف مبروك موسم الرياض العالمي بكل معنى الكلمة، الله يوفقكن ويكتبلنا النجاح تانفرجي العالم كله كيف بيكون الإبداع".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن مساء أمس الأربعاء تفاصيل موسم الرياض هذا العام تحت شعار "فوق الخيال"، حيث تبدأ فعالياته يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضا لسيرك دو سوليه