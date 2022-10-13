لن تصدق.. إبنة خالة منى زكي هي واحدة من مشاهير الفن.. هويتها ستدهشكم!! شاهد من تكون؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - هناك العديد من صلات القرابة بين نجوم الفن بينها الذي اشتهر وظهر للأضواء، وهناك مجموعة أخرى لم تظهر للنور ولم يعرف عنها سوى عدد قليل جدًا على المستوى الفني أو للجمهور .

حيث أن أغلب علاقات الفنانين وصلاتهم تكون معلنة بطريقة مباشرة ويعرفها الجميع بصورة بديهية، ولكن هناك بعض صلات القرابة بين الفنانين لم يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، وقد لا يعرفها الكثيرين ومن بين هؤلاء النجمة منى زكي التي تجمعها صلة قرابة بواحدة من مشاهير الوسط الفني وهي الأستايليست الموهوبة مي جلال

من هي مي جلال؟

ومي جلال هي مصممة ملابس مصرية، بدأت الحياة المهنية عام 2004 وشاركت في أكثر من عمل فني منها (تيمور وشفيقة) عام 2007، وفيلم (أكس لارج) عام 2011، وعدد كبير من المسلسلات أكثرها مع النجمة يسرا.

منى زكي تختار مي جلال للظهور معها

وكانت مي جلال قد ظهرت مع إبنة خالتها منى زكي في برنامج “حكايتي مع الزمان” الذي يستضيف ثنائي فني وتدور معهم الأسئلة حول نظرتهم للمستقبل والمسائل والإنسانية، وغيرها من الأمور المختلفة مع تغيير ملامحهم بالمكياج حيث يمران معًا بتجربة التقدم في العمر؛ وكشفت منى زكي في كواليس البرنامج عن سبب اختيارها لابنة خالتها “مي” للظهور معها، هو إنها بمثابة شقيقتها حيث إنه بينهما علاقة وثيقة للغاية، نظراً لصلة القرابة بينهما.

بينما أكدت “مي” ابنة خالة منى زكي إنها بمثابة شقيقتها الكبرى، وإنه تجمعها بها علاقة قرابة وعمل أيضاً، لهذا تحمست كثيراً بأن يمرا سوياً بتجربة التقدم في العمر، ومع الإعلان عن حلقة توقع الجمهور أن يكون زوجها الفنان أحمد حلمي هو الضيف الثاني معها في الحلقة، فكانوا متحمسين للغاية، إلا أن منى فضلت أن تكون ابنة خالتها هي التي تشاركها نظراً لأنهما كبرا ونضجا سوياً.

من هي سارة جلال؟

يُشار أن لـ منى زكي إبنة خالة أخرى وهي شقيقة مي جلال وتُدعى “سارة”، وتعمل أيضًا في المجال الفني، و سارة جلال هي منتجة مصرية شابة، أسست “شركة يونيفرسال” للإنتاج الفنى بمشاركة أبنة خالتها الفنانة منى زكي، وقدمت من خلالها عدة أعمال فنية ناجحة جدًا.

تفاصيل مسلسل منى زكي في رمضان 2023

من جهة ثانية، كان من المقرر أن تشارك الفنانة منى زكي في موسم دراما رمضان 2022 بمسلسلها “لام شمسية”، الذي تأجل طرحه في الموسم الماضي.

وكانت أشارت تقارير صحافية إلى أن مصير “مسلسل لام شمسية” لم يتحدد حتى الآن، خاصة أن منى زكي تعاقدت وبشكل نهائي على مسلسل جديد، يشارك في الموسم الدرامي رمضان 2023.

وتشارك النجمة منى زكي في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج “MediaHub” محمد السعدي وجوهر.

أحدث أعمال النجمة منى زكي

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض “فيلم الجواهرجي“، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا مع الفنان محمد هنيدي، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كل من: لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وعرض منذ أشهر قليلة لمنى زكي آخر أعمالها السينمائية، وهو “فيلم العنكبوت“، بطولة أحمد السقا، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك فيه ظافر العابدين، ريم مصطفى، ويسرا اللوزي، وآخرون.

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير، حول تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها للشباب ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، فيما تحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسلات منى زكي هو “لعبة نيوتن“، الذي عُرض في رمضان 2021، من تأليف وإخراج تامر محسن، وشارك فيه محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد.

كما عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.

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