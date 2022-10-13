شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الشربيني يشارك جمهوره صورة برفقه رامى رضوان من داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الشيف علاء الشربيني صورة له برفقه الإعلامي رامي رضوان على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكانت الصورة المنشورة من داخل الجيم، أثناء أدائهم التمارين الرياضية، .

وعلق الشربيني على الصورة المنشورة بتعليق طريف، حيث قال "الوزن من كتر ما هو تقيل قررنا نشيله احنا الاتنين"



تغريدة علاء الشربيني على انستجرام

و في وقت سابق من الشهر الماضي تلقى الشيف علاء الشربيني العديد من المفاجآت على الهواء، بمناسبه عيد ميلاده ، من برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة ON.

في بداية الحلقة وخلال تقديمه لمسابقة طبخ يكون طرفاها رجال عاديين ليسوا طهاة، يفاجأ بأن الضيفين هما صديقاه المقربان "أحمد ومحمد"، يندهش الشربيني ويتعجب من قيامها بالطبخ بالفعل، ويوجه حديثه للجمهور قائلا: "هي مفاجأة جميلة جدا مكنتش متخيلها بصراحة.. دول أعز أصحابي هما مش في الميديا فمش بتشوفوهم كتير.. إخواتي جدا جدا بخلاف العك اللي هيطبخوه قدامكم دلوقت معلش"، ثم يلتفت لصديقيه ضاحكا: "مش فاهم جابوكم ازاي ولا منين ولا بتعملوا ايه بس تمام".

وبعد دقائق، تأتي مداخلة هاتفية، وبمجرد أن تقول المتصلة "سلاموا عليكوا"، يرد الشربيني ضاحكا: "دي أمي.. وعليكم السلام.. انتوا كده لامين الدنيا عليا.. يا حاجة ازيك.. أكيد هعرفك من صوتك"، فترد والدته ضاحكة وموجهة له تهنئة بعيد ميلاده على الهواء، قائلة: "كل سنة وأنت طيب وفي تقدم.. ربنا يخليك يا حبيبي ودايما منور الشاشة كده".

ويحكي الشيف علاء الشربيني لوالدته مفاجأة حضور صديقيه المقربين للحلقة، قائلا: "شايفه مين في الحلقة يا ماما.. أصحابي مبوظين الدنيا خالص والمشاهدين هيتضايقوا مني"، ليفاجأ بأنها هي من قامت بإرسالهما ورتبت كل شيء احتفالا بعيد ميلاده.