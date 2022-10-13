شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تشكر مصممة رقصات مسرحيتها الجديدة "أنستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة شكر لمصمة رقصات مسرحيتها الجديدة "أنستونا" خديجة، حيث نشرت صورة لهما عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "مصممة الرقصات الموهوبة جدا خديجة".



دنيا سمير غانم

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على حشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية بداية من يوم 20 أكتوبر الجارى.

وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلال دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الإستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

ويعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى"، ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.