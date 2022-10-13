ظهور صادم لـ إيمي سمير غانم بدون مكياج ولا فلاتر.. لن تصدقوا كيف تبدو.. شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:48 مساءً - فاجأت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم متابعيها في أحدث ظهور لها بدون مكياج تمامًا، في إطلالة طبيعية حصدت بها الكثير من التعليقات الإيجابية.

وتعد هذه الإطلالة من الإطلالات النادرة للفنانة المصرية بعد وفاة والديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز.

إيمي سمير غانم بدون مكياج

وكانت إيمي قد نشرت خلال الأيام الماضية صورة جمعتها مع والدها النجم الراحل سمير غانم وظهرت في الصورة بدون مكياج أيضًا وعلقت بكلمات: “سمير حبيبي وأبويا وابني أنت السعادة في الدنيا ،يا رب أشوفك في الجنة، أرجو الفاتحة ، ربنا يرحمك يا بسبوس”.

إيمي سمير غانم في أحدث ظهور لها على إنستجرام

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها إيمي سمير غانم الجمهور بصورها بدون مكياج، ففي إطلالة بحرية ظهرت النجمة المصرية بوجه وملامح طبيعية، واكتفت في إطلالتها بتنسيق أزيائها لتتناسب مع الألوان التي اختارتها وغلب عليها اللون البرتقالي.

أعاد الجمهور نشر صورة إيمي سمير غانم، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات” معبرين عن إعجابهم بإطلالتها العفوية، كما تمنوا لها السعادة في حياتها خاصة وأنها أصبحت قليلة الظهور بعد فاجعة موت والديها على خلفية إصابتهما بفيروس “كورونا”.

واعتادت إيمي أن تشارك جمهورها خلال الفترة الماضية بعدد من الصور العائلية التي تحيي بها ذكرى وفاة والديها وتعبر من خلال كلماتها عن حزنها الشديد لفقدانهما، وهو ما يتفاعل معه الجمهور خاصة وأن النجم الراحل سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز كانا من أكثر النجوم المصريين شعبية.

الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر “إيمي” بوستر مسرحية “آنستونا” التي تخوض شقيقتها “دنيا” بطولتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: “ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة “إيمي” لشقيقتها “دنيا” على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: “إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها”، “عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك”، “طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟”، “عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي”، “إمتى هترجعي للفن يا فنانة”، “عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا”، “يا إيمي انتي وحشتينا”، “وحشتينا أوي يا إيمي”، “ارجعي يا إيمي”.

وتُعد مسرحية “آنستونا”، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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