شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتوسط البوستر الدعائى لمسرحية "أنستونا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج خالد جلال على الترويج لمسرحيته الجديدة "أنستونا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم قبل أيام من انطلاق عرضها، حيث نشر البوسترات الدعائية للعمل عبر حسابه بموقع إنستجرام، معلقا عليها: "توكلنا على الله لا قوة إلا بالله، مسرحية أنستونا ابتداءً من الخميس 20 أكتوبر بإذن الله".



خالد جلال

وتتوسط الفنانة دنيا سمير غانم البوسترات الدعائية للعرض المسرحى، وبجوارها كل من الفنان بيومى فؤاد، سامى مغاورى، كريم عفيفى، عمرو عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين المشاركين في المسرحية، وهي من تأليف: كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج خالد جلال.

ويحضر المخرج خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.



انستونا

وفى سياق آخر، يعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى"، ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.