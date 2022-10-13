شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وياسمين أشقى أفراد عائلة "امرأة من زمن الحب".. 24 عاما من التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز - اللذان ظهرا لأول مرة معا منذ 24 عاماً فى مسلسل "امرأة من زمن الحب" الذى يعد أحد أهم علامات الدراما المصرية، بجوار الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنان الراحل يوسف شعبان والنجمة عبلة كامل بالإضافة لمجموعة من الشباب - تصدرا المشهد الدرامى والسينمائى كنجمين طيلة السنوات التى تبعت المسلسل، مع الفنان محمد رياض وغيره من النجوم الذين شاركوا فى المسلسل.



كريم وياسمين عبد العزيز

كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز لم يتخيلا آنذاك في نهاية التسعينيات وتحديداً عام 1998 أن العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً سيكون فأل حسن عليهما بصورة كبيرة إذ انطلقا بعدها فى عالم النجومية وما هى إلا سنوات قليلة حتى صارت لهم بطولات فى بداية الألفية الجديد حفر بها كل منهما لنفسه علامة بارزة واسما مميزا فى عالم الفن بداية من بطولاتهم المتتالية في السينما ثم الدراما الذين صاروا من نجومها بأعمال قدمها كريم عبد العزيز مثل الاختيار بجزأيه الثاني والثالث أو قبلها بمسلسلات مثل وش تاني.

المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج فهمى عبد الحميد، ويناقش تربية سميرة احمد لابناء شقيقها الأب الذى يضطر للسفر للخارج بسبب العمل، ويولي مسؤولية أبنائه إلى شقيقته القادمة من الصعيد، لتصطدم بأخلاق ومقابلة أبناء اخيها لها، وتتعرض للعديد من المواقف المعاكسة لها والمضطربة والانتقالية في حياة أبناء أخيها لكنها تحل الأمور بحكمة وعقلانية، وأبرز اشقياء عائلة وجدي (احمد خليل) الذى لعب دوره الفنان احمد خليل الثنائى كريم وياسمين عبد العزيز.



كريم وياسمين عبد العزيز

في حين قدمت ياسمين عبد العزيز أعمالا مهمة في الدراما آخرها مسلسل "اللى ما لوش كبير"، وقبله مسلسلها الشهير "ونحب تاني ليه".



كريم عبدالعزيز وياسمين

كل ذلك إلى جانب القائمة الطويلة من الأفلام الناجحة التى ميزت مسيرة الثنائى كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، واللذان رغم عدم اشتراكتهما معا سوى فى فيلم واحد هو "جنون الحياة" إلا أن كلاً منهما احتفظ بخط مميز نجح فيه أن يثبت كجزء من معادلة السينما المصرية الناجحة مع باقى أفراد جيلهما ونجومه.