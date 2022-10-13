شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز من الأهرامات: إحساس مختلف بالفخر بتراث مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغنى الراب ويجز، عن شعوره بعد مشاهدة أهرام الجيزة لأول مرة عن قرب، حيث نشر صورته من أمام الهرم فى إحدى الحفلات، من خلال حسابه على الإنستجرام وعلق عليها بـ"دى كانت أول مرة اشوف الهرم من قريب إحساس مختلف بالفخر بتراث مصر".



ويجز امام الاهرامات



ويجز

وكان قد رد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، على توقعات البعض بأنه قد يتخذ موقفا ضد مغنى الراب "ويجز" حال توليه منصب نقيب الموسيقيين، نافيا ما أشيع ومؤكدا "معنديش أى تحفظ ضد ويجز".

وقال مصطفى كامل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، "ويجز ده ابننا.. وحال تولينا مسئولية نقابة الموسيقيين فنحن مسئولون عن كل الناس"، مضيفا أن هناك فرقا بين ذوقه الشخصى فى الموسيقى وبين كونه مسئولا عن كل العاملين فى المهنة.

يأتى ذلك بسبب أن مصطفى كامل أعلن فى تصريحات إعلامية أنه لا تعجبه أغانى ويجز، وليس من جمهوره.

ويحظى مغني الراب ويجز صاحب الـ24 عاما بشعبية كبيرة رغم صغر سنه، وأصبح يحقق أرقاما قياسية على مستوى المشاهدات لأغانيه، مثلما ينعكس خلال حفلاته التي باتت تمتلأ بجمهور كبير، إلا أن ويجز نفسه خلال حوار له روى قصة وقوفه على المسرح لأول مرة في عام 2016.

وقال ويجز أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، "وأنا صغير كنت بحب أشتري آلات موسيقية بس مكنتش بعرف ألعب عليها، إلى أن كبرت وحاولت التعلم، ولكن كان عندي ملكة تانية هى التأليف".