شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يعود لتصوير The Equalizer 3 متكئا على عصاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم العالمي دينزل واشنطن للتصوير من جديد، حيث شوهد الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، في تصوير فيلم The Equalizer 3 على ساحل أمالفي الإيطالى، وظهر الممثل وهو يمشي بمساعدة عصا، والتى يقال إنها جزء من دوره.

وبدا واشنطن في حالة معنوية جيدة حيث تم نقله إلى الموقع بواسطة عربة جولف قبل أن ينزل بمساعدة عصا المشى الخاصة ليتجه الي موقع التوصيل.

وكان الممثل العالمى دينزل واشنطن قد أعلن عن بدء كتابة الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد ما يقرب من 4 سنوات منذ طرح الجزء الثانى من العمل.

وأوضح واشنطن، "قاربنا على الانتهاء من الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وبالتالي على أن أبدء في استعادة لياقتى من جديد، خاصة بعد فترة الراحة التي أخذتها بعد الانتهاء من فيلم The Tragedy Of Macbeth".

الفيلم الجديد The Tragedy of Macbeth هو عمل درامى أبيض وأسود أمريكى، من إخراج الأخوين كوين، ومبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

أما الجزء الثانى من الفيلم فكان من إخراج أنطوان فوكوا، ومن تأليف مايكل سلون، وريتشارد ليندهايم، وريتشارد وينك، ومن بطولة دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبيل بولمان، وميليسا ليو، وسكينة جافرى، وجوناثان سكارف، واورسون بين.