"معملتش حاجة والله".. هل يواجه مروان موسى أزمة مع نقيب الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار مطرب الراب مروان موسى، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، عقب تداول مقطع فيديو، يوجه خلاله رسالة إلى الفنان مصطفى كامل، عقب فوز الأخير بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

مروان موسى، في مقطع فيديو انتشر عبر موقع إنستجرام، قال موجها حديثه إلى نقيب الموسيقيين الجديد: "أنت عارف ياسطا إن أنت أخويا، وكده كده إحنا معاك في أي حاجة هتقولها، أنا معملتش حاجة والله".

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مروان موسى، خضع لاختبارات النقابة، ونجح في إثبات وجوده أمام اللجنة، وأحيا حفلات بالتصاريح بعد التصديق رسميا على قبول العضوية الخاصة به".

ومن ناحية اخرى، كشفت صفحة فريق "رقص مال"، التي تجمع مطربي الراب مروان موسى وعفروتو، عن تفاصيل الجولة الأوروبية التي من المقرر قيامهما بها خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقدم موران وعفروتو، 3 حفلات، الأولى يوم 9 في لندن، والثانية في باريس يوم 11، والثالثة والأخيرة في برلين يوم 13 نوفمبر.