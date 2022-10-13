"أكتر صورة يستخدمها الشعب العراقي".. هاني رمزي يسخر من صورته في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعه بوالديه في مرحلة الطفولة، وصورة أخرى من فيلم "الحب الأول".

ويظهر هاني رمزي في الصورة بحركة مميزة في مشهد شهير بالعمل، وهي نفس الحركة التي ارتسمت على ملامحه في طفولته بجوار والده ووالدته.

وعلق هاني رمزي على الصورة قائلا: "واضح إني مولود كده".

الصورة تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، خاصة من أبناء الشعب العراقي، إذ تعتبر هذه الصورة هي الأشهر خلال الفترة الماضية عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "لو تعرف أستاذ هاني شنو مكانتها في قلب العراقيين.. تقريبا في كل هاتف موجودة وإلها معاني كبيرة".

وكتب آخر: "أشهر صورة في تاريخ العراق المعاصر"، و"التريند العراقي الجديد"، و"هاي صورتك حطمت الرقم القياسي"، و"أكتر صورة يستخدمها الشعب العراقي".