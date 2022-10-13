"معزانيش في أمي".. تفاصيل 10 سنوات من المعارك بين عمرو مصطفى وعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الملحن عمرو مصطفى، تريند موقع البحث جوجل، عقب نشره رسالة هنأ فيها الفنان عمرودياب، بمناسبة عيد ميلاده. وتعد الرسالة التي نشرها الملحن، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أحدث فصول القصة الساخنة بينه وبين المطرب العربي الأكثر شهرة،

عمرو، يوم الإثنين الماضي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "العمر يجري سريعا ولن تبقى غير السيرة العطرة وداعا لأي مشكلة مع أي إنسان وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عشرة ونحن قدوة للأجيال القادمة".وأضاف: "صنعنا تاريخ مشرف من الموسيقي أتمنى أن تستمتع بها الأجيال القادمة بدون أي شوائب نحن ننشر السعادة أتمنى أن يظل في ذهن المستمع هذا الإنتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات أو مشكلات".

وتابع: "لذلك أنتهز فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير، كل سنة وأنتم طيبين قامات كبيرة في صناعة الموسيقى تعلمنا منكم الكثير، كل عام وأنتم بخير".

وحفلت علاقة الثنائي عمرو مصطفى"الملحن"، وعمرو دياب "المطرب" بالكثير من المعارك على مدار 23 عاما.وفي التقرير التالي نرصد مراحل الشد والجذب بين الثنائي المثير للجدل.

لعنة"مردوخ"

عام2012، اشتعلت الشرارة الأولى، معركة التصريحات النارية بين الملحن عمرو مصطفى،والفنان عمرو دياب، بعد 11 عام من تعاونهما الأول عام 1999، بأغنية "خليك فاكرني".

وأعلن عمرو مصطفى، مع مجموعة من الشعراء والملحنين، في مقدمتهم الشاعر أيمن بهجت قمر،والملحن محمد يحيى، عدم التعاون مع الفنان عمرو دياب، عقب شراء الملياردير الأمريكي الداعم لإسرائيل روبرت مردوخ، أسهما في شركة "روتانا" ، المنتجة لألبومات الهضبة.

”برج الحوت"

عام 2017 ، نجح المستشار تركي آل الشيخ، في عقد الصلح بين الملحن عمرو مصطفى، والفنان عمرو دياب، وعادا بعد مقاطعة دامت خمس سنوات، للتعاون في ألبوم "معدي الناس". وقدم الهضبة، من ألحان عمرو مصطفى، أغنية "أجمل عيون- برج الحوت"، من كلمات آل الشيخ.

مارشميلو

شهد عام 2018 ، عودة الخلافات بين عمرو مصطفى وعمرو دياب، عقب طرح أغنية"باين حبيت"، وأعرب "مصطفى" عن غضبه لعدم كتابة اسمه على الأغنية التي وضع لحنها، ونشرت فقط حاملة اسم الموزع العالمي مارشميلو.

وعلق "مصطفى" عبر"فيسبوك": "تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية (باين حبيت) غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري، وسوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم يكتف عمرو مصطفى بإعلان موقفه عبر"فيسبوك"، بل نشر تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "هذا عمرو مصطفى الملحن المصري لأغنية (باين حبيت)، وليس عمرو دياب. لدي الحق بمقاضاتك لعدم ذكر اسمي".

جمع حبايبك

عام 2019 هاجم مصطفى، الفنان عمرودياب، وإحدى شركات الاتصالات الشهيرة بسبب استخدامهما موسيقى ولحن أغنية"يتعلموا" للهضبة، والتي لحنها عمرو مصطفى، في إعلان "جمع حبايبك".

ونشر مصطفى بيانا جاء فيه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعلموا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن". وتابع: "طبعا اللجان هتدخل تدافع عن الباطل أيها الحمقى في حاجة اسمها (حق المؤلف) في استخدام أي جملة ولو مش عاجبكم القانون اخبطوا راسكم في اتخن حيط ومتسموعش الأغاني دي تاني دي".

ولفت: "عمرو دياب مجرد مؤدي للحن ومعاه تصريح أنه يغنيها فيCd وحفلات مش إعلان في رمضان". واختتم بيانه: "وسبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق "

رسالة لـ"جدو"

وعلى مدار السنوات الماضية، واصل عمرو مصطفى الهجوم ، ضد عمرو دياب، عبر مواقع التواصل وفي البرامج الفضائية.

ونشر الملحن ، عبر حسابه في موقع فيسبوك، رسالة غامضة حملت إشارة إلى عمرو دياب.

وكتب مصطفى،:"رسالة لجدو.. هتبعت ناس ولجان تشتم على الصفحة ولا هيهز شعرة مني، فلوس بترميها في الأرض". وأضاف: "هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوة أنا هغني صوتي وحش.. هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني هطلع أفضحك وساعتها هتكون نهايتك بجد".

تاريخه بتاعي

عمرو مصطفى، خلال ظهوره في برنامج "العرافة"، كشف تفاصيل تصاعد خلافاته مع عمرو دياب، وقال ،:"كنت سأقدم أغنية وطنية لعمرو دياب، ولكن قرر الأخير الاستعانة بملحن آخر، وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة، وشعرت إن الهضبة خذلني، وأديته كتير، وقررت عدم التعاون معه مرة أخرى".

وتابع حديثه قائلاً: «قمت بالعمل 20 عاماً مع عمرو دياب وفلوس شغلي معاه جبتها في فرحين أعملهم في يوم واحد، وتاريخ عمرو دياب كله آخر 20 سنة بتاعي

"معزانيش في أمي"

خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، رد عمرو مصطفى غاضبا، حين تم الحديث عن علاقته بـ"الهضبة"، وأجاب منفعلًا: "ذكر اسمه في حد ذاته أمر بيعصبني جدا".

وقال : "ده ماجاش عزاني فيأمي، مش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده أصلا لأن عندي ردود هتزعل، ومش عايز أجيب الاسم أصلا، خسارة"، مضيفًا: "محدش غالي عليا، الغالية عليا راحت وهي أمي".

"بلوك"

وبسؤاله عن دور عمرو دياب في مسيرته الفنية وشهرته قال عمرو مصطفى: "الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماني للجمهور.. وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي الفني".

وأضاف "مسحت تاريخي مع عمرو دياب، ومبفتكرلوش ذكرى لا حلوة ولا وحشة وعامل له بلوك".