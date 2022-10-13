نبيل الحلفاوي يعلق على "هاتريك" محمد صلاح ويوجه سؤالا لـ هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على الثلاثية التي سجلها لاعب فريق ليفربول محمد صلاح أمام رينجرز الاسكتلندي بدوري ابطال أوروبا.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تقدر يا هالاند تكسر الرقم ده؟".

وسجل اللاعب المصري محمد صلاح هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الاسكتلندي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة جلاسكو رينجرز ضد فريق ليفربول على ملعب "ايبروكس ستاديوم" في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأحرز صلاح الهدف الرابع والخامس والسادس لليفربول أمام رينجرز في الدقائق 75 و80 و82 ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته حتى الآن إلى 45 هدفا (وتتضمن الأهداف التي سُجلت في الدور التمهيدي).

وبذلك، يحطم صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم الإيفواري السابق ديديه دروجبا (44 هدف)، ليصبح النجم المصري أفضل هداف إفريقي في تاريخ تشامبيونزليج