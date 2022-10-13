كيف رد المخرج يسري نصر الله على سؤال فيدرا عن تريند "انتش وأجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد المخرج الكبير يسري نصر الله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على سؤال الفنان فيدرا عن التريند المنتشر بعنوان "انتش وأجري".

وكتبت فيدرا: "إيه انتش وأجري دي؟ هو في إيه؟"، ليرد نصر الله: "فيه عصر البقاء للي بيجري".

وتصدر تريند "انتش وأجري" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك فيه عدد من المشاهير وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأغنية قد انتشرت على موقع الـ تيك توك ونشرها المغني محمد الريس على حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، على نغمات أغنية مايكل جاكسون الشهيرة "كريمنال".

بعدها قام أحد الشباب بغناء الأغنية وقدمه صديقه باسم "ويجز الغلابة"، قائلا: "ويجز هيمثل وهيغني لمايكل جاكسون، وقام بغنائها بدون موسيقى بطريقة كوميدية على "سطوح" أحد المنازل.