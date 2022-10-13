"فوق الخيال".. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض القادم والذي ينطلق يوم 21 أكتوبر.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو بدأه قائلا: "أول شي أحب أشكر مولاي سمو الشيخ سلمان بن عبدالعزيز وأشكر ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قائدنا الملهم وعراب الرؤية والمخطط لكل شي تشوفونه والداعم للترفيه"

ويأتي موسم الرياض هذا العام تحت شعار "فوق الخيال"، حيث تبدأ فعالياته يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضا لسيرك دو سوليه

وكشف آل الشيخ أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، من أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليونان، الهند، الصين، إسبانيا، اليابان، المغرب، المكسيك، فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة "بوليفارد وورلد" أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

بينما تضم منطقة "بوليفارد رياض سيتي" استحداث 12 مطعمًا ومقهى، إضافة إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية.

وتشهد منطقة "ونتر وندر لاند" خمسة ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح لسكان العاصمة وزوارها استكشاف خيارات جديدة ومميزة، في حين تحتضن منطقة "المربع" 8 مطاعم عالمية، وتوفر منطقة "رياض سكاي" لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات.

أما منطقة "فيا رياض" فتقدم تشكيلة استثنائية من المطاعم والمقاهي، وفندق خمس نجوم يأتي لأول مرة في المملكة، وسبع قاعات سينما تضم خيارات عرض متنوعة، كما تتمتع المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني تتناغم فيها مجموعة من المحلات التجارية العالمية والحصرية.

ويضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لكافة الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، تتمثل في معرض الألعاب، وورش، وأنا عربية، والعطور، والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.

ويستحدث الموسم ضمن فعالياته لهذا العام "رياض زوو" التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة، كما يحتوي الموسم على عدة مفاجآت بمنطقتي "لتل رياض" و"ذا جروفز" في حي السفارات، إضافة إلى "فان فاستفال" بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضا للاعب مارادونا، ومعرضا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

وتعد منطقة "إماجينيشن بارك" وجهةً ترفيهية حيوية تقام فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، كما أنها منطقة مخصصة لتجارب ألعاب تحاكي أشهر الأفلام وتصاميمها وعروضها الحية.

كما يحتوي الموسم على مجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، وعروض سيرك دو سوليه العالمية، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية.

وأوضح آل الشيخ أن هناك عدد من المناطق المجانية بالموسم، مثل منطقة "حديقة السويدي" و"قرية زمان" و"سوق الزل"، وعدد من الفعاليات التي تستقطب جميع الزوار من العائلات والأفراد والأطفال وكبار السن..