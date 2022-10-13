زوجة فنان .. فنانة شهيرة تستعيد ذكريات طفولتها .. هل تعرفتم عليها؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - استعادت الفنانة المصرية شهيرة ذكريات من طفولتها بنشر صورة لها من هذه المرحلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وكتبت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين في تعليقها على الصورة: “صبحكم الله بالخير والعافية” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب متابعي الفنانة شهيرة الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى أنها لا زالت تحتفظ بملامح الطفولة ولم يتغير شكلها كثيرا .