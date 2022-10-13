خطوبة الطفلة “سو” بطلة مسلسل الكبير أوي.. شاهد أولى الصور مع خطيبها الوسيم وهما يقطعان الكعكة!!

كتب امير فتحي في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - أعلنت الفنانة الشابة ليلى عدنان خبر خطبتها في يناير من العام الماضي 2021 في حفل صغير داخل منزلها، إلا أنه بعد ذلك لم تصدر أي أنباء عن استمرار الخطوبة أو تحديد موعد الزواج.

وظهرت ليلى عدنان في صور خطبتها بإطلالة أنيقة ورقيقة للغاية، بفستان أبيض وشعر منسدل على كتفيها، بينما كانت تقطع تورتة الاحتفال مع خطيبها وهو شاب من خارج الوسط الفني.

وتفاعل الجمهور مع صور الممثلة الشابة مؤكدين أن ملامحها تغيرت كثيرًا عن ملامح الطفولة، بعد مرور 10 سنوات من تقديمها مسلسل “الكبير أوي”

ظهور مفاجئ لـ ليلى عدنان

كما تصدرت الفنانة ليلى عدنان، الشهيرة بشخصية «سو»، التي ظهرت ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها بملامح شابة في «مسلسل حي السيدة زينب».

وما إن طلت ليلى، على الشاشة، بدأ الجمهور عقد مقارنات مدعومة بالصور، بين ملامحها قبل 10 سنوات، وما ظهرت عليه خلال أحداث المسلسل في الساعات الماضية، إذ بدا الاختلاف كاملا في ملامحها وقوامها وإطلالتها.

من هي ليلى عدنان؟

– ولدت الفنانة الشابة ليلى عدنان في 14 مارس 2000.

-قدمت الممثلة ليلى عدنان شخصية الطفلة «سو» المتسلطة والمتعبة لمن حولها في مسلسل الكبير أوي، حيث قدمت الدور ببراعة شديدة، وتسببت في شعور الجمهور بأن هذه هي شخصيتها الحقيقية، لكنها في الحقيقة غير ذلك، فضلاً عن تغير ملامحها كثيرًا عن ملامح الطفولة التي اشتهرت بها، لتصبح شابة فاتنة جميلة.

– شاركت خلال السنوات الأخيرة في عدة أعمال فنية، على رأسها مسلسل «بنات سوبرمان» عام 2016، ومسلسل «الشريط الأحمر» عام 2018، ومسلسل «شبر مية»، وفيلم «نوارة»، ومسلسل «بلا دليل» عام 2019.

– أعلنت ليلى عدنان، خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني في يناير الماضي 2021 بحفل صغير داخل منزلها.

مسلسل حي السيدة زينب

«حي السيدة زينب» هو آخر مشاركات الممثلة الشابة ليلى عدنان في الدراما وهو مسلسل اجتماعي شعبي، تدور أحداثه داخل الحي الشهير السيدة زينب، ويتبنى جميع معتقداته وموروثاته الثقافية والاجتماعية.

مسلسل “حى السيدة زينب” بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتاليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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