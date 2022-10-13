شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يشارك جمهوره بصورة من طفولته ويقارنها بـ"كوميك" شهير له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان هاني رمزي صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أثناء مرحله طفولته وقارنها بصورة "كوميك" منتشرة له من فيلمه "الحب الأول"، وعلق هاني رمزي على الصور المنشورة بـ" واضح إني مولود كده"



تغريدة هاني رمزي على انستجرام

وفي وقت سابق من الشهر الماضى، شارك النجم هانى رمزى فى تقديم حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة، كما شهد الحفل تقديم الفرق الفنية المشاركة بالملتقى من مختلف الدول عدد من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية، وقدم المطرب مجد القاسم والمطربة نيفين رجب "ديو" بعنوان "كلنا إنسان"

وتنظم الملتقى مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبد القادر التى أكدت أن هذه الدورة تشهد لقاء أولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، حيث تتم مشاركة الفرق الفنية - الأفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالى.



هاني رمزي من فيلم الحب الاول

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركزالثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.