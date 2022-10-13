شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف قصة عمل والدهما بالتمثيل وسبب اعتزاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز عن كواليس تعلق أسرته بالفن منذ سنوات، موضحا أن عمل والده بالتمثيل كان السبب وراء ذلك، حيث نشر صورة لوالده مع الفنان حسين يوسف فى مرحلة الشباب، مشيرا إلى ارتباطهما بصداقة منذ فترة الدراسة الجامعية، واشتراكهما فى تمثيل بعض الأعمال الفنية.



والد ياسمين عبد العزيز وحسن يوسف



وائل عبد العزيز

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز عن صورة والدهما: "على اليمين النجم الكبير الأستاذ حسن يوسف ربنا يديله الصحه والعافية واللى على الشمال الأستاذ محمد عبد العزيز.. كانوا صحاب ومثلوا مع بعض في الجامعة عديت السنين ومحمد عمل كام دور صغير واتجوز والظروف مكانتش في صالحه مع أنه ممثل شاطر".

وأضاف وائل عبد العزيز عن مشوار والده المهني: "اختار يبعد عن حلمه عشان يعرف يشتغل ويربي ولاده اللي بقوا 3، وكمل دراسته لحد ما وصل للدراسات العليا والدكتوراة في إدارة الأعمال واشتغل في فندق من أكبر فنادق مصر، واترقي إلى أن وصل رئيس للمخازن والحسابات لهذا الفندق.. قعد طوال حياته يزرع موهبته في عياله وكان بيحب يغني ويمثل ويقف يمثلهم أهم مشاهد عالمية باللغة العربية والعامية".

وتحدث وائل عبد العزيز عن التجربة الأصعب في حياة والده، وقال: "وفي يوم اكتشف عملية اختلاس كبيرة في الفندق، وقف قدامهم كلهم وأخد خطوات قانونية تجاههم، لكنه كان لوحده مقدرش عليهم، اكتئب وساب الشغل، ولأنه راجل مبيفوتش فرض راح لربنا أكتر وزهد الدنيا بما فيها، وكبر وعدت السنين وفضل محمد بنفس الروح الجميلة الطيبة راضي بأمر الله ومبسوط في حياته".

وتابع: "الراجل ده أبويا الي بتشرف بيه اللي عمره ما كدب أو مكانش حقاني، اللي علمني أن الحق أحق أن يتبع.. كان بيقولي لو أخر يوم في عمرك قول الحق، ربنا يديك الصحه يا والدي ويخليك ليا".