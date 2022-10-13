شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد الخولى رئيساً للبيت الفنى للمسرح خلفاً للفنان إسماعيل مختار والان مع تفاصيل الخبر
المخرج محمد الخولي مخرج قدير بالمسرح القومي قدم 55 عملا مسرحيا، منها بالبيت الفني: "مصر أرض الأنبياء"،"عبور وانتصار"، "قمر العشاق"، "في مديح المحبة"، "ملك الشحاتين"، "النمر"، "ماكبث واللي بعده"، "ثورة الموتى"، "الغرباء لا يشربون القهوة"، "ما أجملنا"، "حورس"كما قدم عروضا لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح الجامعي والقطاع الخاص.
شغل عدة مناصب إدارية مهمة، أنشأ إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح وعين مدير عام لها، وتم ندبه عام 2011 لقطاع الإنتاج الثقافي لاستحداث إدارة التسويق، عين مشرفا فنيا على عروض المسرح القومي، كما عين مديرا لمسرح الطليعة عام 2015، ورئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات للثقافة الجماهيرية والفرق المسرحية الحرة.