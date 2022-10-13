شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد الخولى رئيساً للبيت الفنى للمسرح خلفاً للفنان إسماعيل مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر قرار بتولى المخرج محمد الخولى منصب رئيس البيت الفنى للمسرح، وذلك خلفا للفنان إسماعيل مختار، الذى خرج لسن المعاش.

المخرج محمد الخولي مخرج قدير بالمسرح القومي قدم 55 عملا مسرحيا، منها بالبيت الفني: "مصر أرض الأنبياء"،"عبور وانتصار"، "قمر العشاق"، "في مديح المحبة"، "ملك الشحاتين"، "النمر"، "ماكبث واللي بعده"، "ثورة الموتى"، "الغرباء لا يشربون القهوة"، "ما أجملنا"، "حورس"كما قدم عروضا لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح الجامعي والقطاع الخاص.

شغل عدة مناصب إدارية مهمة، أنشأ إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح وعين مدير عام لها، وتم ندبه عام 2011 لقطاع الإنتاج الثقافي لاستحداث إدارة التسويق، عين مشرفا فنيا على عروض المسرح القومي، كما عين مديرا لمسرح الطليعة عام 2015، ورئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات للثقافة الجماهيرية والفرق المسرحية الحرة.

وهو أحد المخرجين الذين حملوا على عاتقهم تقديم أعمال دينية، قدم مؤخرا على خشبة المسرح القومي عرض "نور الطريق" تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال، كما أخرج من قبل مسرحية "عطيل"، وكان قد تولي من قبل منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.