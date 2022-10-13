شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية هند صبرى مع الكوميديا من "عاوزة اتجوز" إلى "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة هند صبرى تجربة سينمائية جديدة في فيلم "فضل ونعمة" الذى يعرض حاليا في دور السينما المصرية والعربية، ويحقق نجاحاً جيداً على المستوى الجماهيرى وكذلك شباك التذاكر اذ وصلت ايراداته إلى 5 ملايين جنيه في أسبوع عرض ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات خلال الفترة المقبلة مع استمرار عرضه.

وتقدم هند صبرى الكوميديا في "فضل ونعمة" وهى المرة الأولى التي تقدم فيها هند صبرى الكوميديا في السينما، بعدما خاضت التجربة في الدراما وحققت نجاحاً كبيراً رغم أنها ليست بممثلة كوميدية وتتميز دائماً بالأدوار الجادة، إلا أنها عندم خاضت تجربة الكوميديا لأول مرة في مسلسل "عاوزة اتجوز" عام 2010 لاقى العمل نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأعمال الكوميديا في الدراما بالسنوات الأخيرة.



هند صبري

كانت التجربة الكوميدية الثانية لهند صبرى في الدراما خلال مسلسل "امبراطورية مين" الذى تم عرضه عام 2014، ولاقى نجاحاً جيداً وقتها، وابعتدت لفترة طويلة عن الأدوار الكوميديا حتى عادت لها مرة أخرى في مسلسل "البحث عن علا" الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى والذى يعد الجزء الثانى من "عايزة أتجوز".

يذكر أن "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وفى سياق آخر تصور هند صبرى حالياً مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، ماجد المصرى، جومانا مراد، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى



هند صبري



النجمة هند صبري