الإثنين.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يناقش "دور الفن في التنمية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق؛ ندوة بعنوان "دور الفن في التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة" في تمام الساعة السابعة مساء الإثنين القادم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢م، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يتحدث في الندوة: الفنان القدير محمود الحديني، الأستاذ الدكتور محمد ندا- أستاذ زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وأستاذ الوقاية من الأزمات بالجامعة الأمريكية.

كما يتحدث: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد- أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب- جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور محمد حسن غانم- أستاذ علم النفس بكلية الآداب- جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع.