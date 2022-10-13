هاني شاكر يكشف أسباب تأجيل حفله الغنائي بالدوحة (فيديو)

وعلق هاني شاكر على مقطع الفيديو: "تأجيل حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر في الدوحة يوم 20 أكتوبر، بسبب تأخير صدور تأشيرات الفرقة الموسيقية، على أن يتم تحديد ميعاد آخر لاحقًا".

محمد يوسف

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