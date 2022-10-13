هاني شاكر يكشف أسباب تأجيل حفله الغنائي بالدوحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:
شارك الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو يكشف أسباب تأجيل حفله الغنائي بالدوحة، عاصمة قطر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام".
وعلق هاني شاكر على مقطع الفيديو: "تأجيل حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر في الدوحة يوم 20 أكتوبر، بسبب تأخير صدور تأشيرات الفرقة الموسيقية، على أن يتم تحديد ميعاد آخر لاحقًا".
يذكر أن الفنان هاني شاكر هنأ الفنان مصطفى كامل لفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع انستجرام.
وكتب هاني شاكر: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفي كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الانجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".