شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "سيبوه" لـ عمرو مصطفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو مصطفى عن موعد طرح أغنيته الجديدة "سيبوه"، حيث نشر عمرو بوستر الأغنية من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها "سيبوه الجمعة على يوتيوب وجميع المنصات".



اغنية سيبوة



عمرو مصطفي

وكان قد شوق الملحن والمطرب عمرو مصطفى الجمهور لأغنية جديدة بعنوان "سيبوه"، ونشر مقطع فيديو من داخل الأستوديو وهو يغنى جزءا من الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلا: "قريبا"، وأغنية "سيبوه" من كلمات الشاعر "مصطفى ناصر"، وألحان عمرو مصطفى.

وعلى مدار أكثر 20 عاما، تعاون الفنان عمرو مصطفى مع النجم عمرو دياب في أكثر من ألبوم، ولحن له العديد من الأغانى، ولكن الثنائى لم يستمرا سويا ونشبت بينهما مشاكل وخلافات كثيرة أدت إلى القطيعة الفنية، حتى عاد عمرو مصطفى وحرص على تهنئة الهضبة بعيد ميلاده وبادر بالصلح، مؤكدا أنه نسى كل الخلافات والمشاكل.

بدأ تعاون الثنائي عمرو دياب وعمرو مصطفى عام 1999 بأغنية "خليك فاكرني"، وفى 2000 أغانى العالم الله و بعترف و أعمل ايه وفى 2001 يا حبيبى لا و أكتر واحد و قلت إيه و صدقنى خلاص وأحبك اكرهك.