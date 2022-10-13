هناء الشوربجى: لا أقتنع بالدجل..و"أعمل إيه"مسلسل يمس مشاكل العائلة المصرية

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة هناء الشوربجى، أحد ابطال مسلسل "أعمل ايه" الذي يعرض حاليا على قناة dmc ، ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، وتحدثت عن كواليس المسلسل والعمل مع النجم خالد الصاوى وتجسدها شخصية والدة عبد الله الفولاني.

وقالت هناء الشوربجي: "من الأسباب اللي جعلتني أوافق على العمل أنه يمس العائلة وكنا مفتقدين هذا النوع من المسلسلات، لأن فيه روح شعبنا وكل أحداثه موجودة في الواقع"

وتابعت:"من الأسباب التي جعلتني أوافق على العمل استاذ خالد الصاوي، لأن هذا أول تعاون بيننا وأنا أحب التعاون مع الأشخاص الذين لم اتعاون معهم من قبل" لم يهمني ان أكون أمًا لخالد الصاوي في المسلسل، الفنان يقدر يصغر أو يكبر نفسه على حسب الدور".

وعن حالة ابنتها في المسلسل واعتقاد الأم (هناء الشوربجي) أن علاجها سيتم من خلال السحر والشعوذة، وبمطابقة ذلك بالواقع قالت هناء الشوربجي:" طبعا مفيش حاجة اسمها شعوذة، الأهالي زمان اعتقدت ذلك، والبنت اذا تأخرت في الزواج كانوا يلجأون للدجل والشعوذة، انا لا اقتنع بذلك وأرى أن من يلجأ له فهو ناتج عن نقص إيمانه من يواجه مشاكل من هذا النوع فعليه بالعلاج الطبي أو النفسي أو أي شيء غير الشعوذة".

وبسؤالها عن رشاقتها و جمالها، ردت قائلة" لظروف شغلي لازم أحافظ علي جسمي و شكلي ، أنا لا أحب ان يزيد وزني، ويوميًا أقيس وزني على ميزان البيت، لو عجبتني حاجة ممكن اتذوقها، لأن الحرمان شيء سئ ".

وعن مدى وجود ربط بين أحداث المسلسل والواقع قالت :" طبعا في تلامس كبير، في مثل شعبي يقول ( يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات)، الناس بتعتقد أن البنت تربيتها سهلة و لما تتجوز مفيش مشاكل، لا بالعكس بترجع بمشاكلها وبنتي غير مقيمة في مصر، وفي أوقات يكون عندها سفرية عمل تكلفني اني اقعد مع بناتها ، وهذه هي الحياة".