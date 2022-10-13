شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب الأفضل فى تجسيد شخصية المرأة الحديدية فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أفضل الأدوار التي قدمتها النجمة العالمية ميريل ستريب دورها في تجسيد قصة حياة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر ، واليوم 13 أكتوبر تمر ذكري ميلادها، وهى السيدة الملقبة بالمرأة الحديدية.

الفيلم كان بعنوان " المرأة الجديدة " (The iron lady)، وهو الأفضل في كل مالا قدم من أعمال فقد كانت مارغريت تاتشر محور العديد من المسرحيات والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، والتلفزيون والأفلام الروائية ، ولكن ستريب كانت عبقرية في تجسيد روح شخصية تلك السيدة الأشهر في العالم .

قدم عدة أعمال من قبل منها : فيلم جزر فوكلاند الذي قام ببطولته مايكل صامويل تألق فيه دور باتريشيا هودج تاشتر، وتوجد ثلاثة أفلام تم فيها تمثيل دور ثاتشر بشكل مباشر وهما نيال ميكروميك. وفيلم الطريق الطويل إلى فينشلى وهو فيلم تلفزيونى لاندريا ريسبورغ وجيمس كينت كانت تقوم بدور مارغريت ثاتشر.

وهناك أيضا فيلم ليندساى دنكان الذي أخرجه لويد باهيلدا والذي عرض فترة اصابتها بمرض الزهايمر بوصفها المرأة الحديدية ودمير ليدى في فيلم مريل ستريب، وقد آثار هذا الفيلم وقت عرضه حالة من الغضب والانتقادات اللاذعة فى بريطانيا بسبب بعض ما ورد فى الفيلم من مشاهد، على الرغم من الإشادة بالأداء البارع للنجمة الأمريكية ميريل ستريب التى جسدت شخصية تاتشر وفترات الصعود والهبوط فى فترة توليها الحكم فى أواخر القرن الماضى.

صور الفيلم الذي رشح لنيل الأوسكار تاتشر (86 عاما) في هيئة امرأة عجوز مضطربة ووحيدة تتذكر قصص من حياتها السياسية المليئة بالخلافات وجاء عرضه في وقت تشتعل فيه التوترات الدبلوماسية بشأن جزر فوكلاند من جديد.

يذكر أن تاتشر هي أول رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة ينصب لها تمثال في المجلس العمومي في فبراير 2007 ، وقد صمم هذا التمثال من البرونز، ويقف امام الهيكل ونستون تشرشل وقام انتونى دوفورت بنحت هذا التمثال وقام فيه برفع يدها اليمنى في العروض الجوية كمان تفعل تاتشر وهي تتحدث في البرلمان.



مارجريت تاتشر