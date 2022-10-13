شكرا لقرائتكم خبر عن DC League of Super-Pets على بعد خطوات من تحقيق 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصل فيلم الإنيميشن الجديد DC League of Super-Pets مليون دولار عن تحقيق 200 مليون دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 199 مليونًا و 124 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 29 يوليو الماضى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعة و46، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 92 مليونًا و 624 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و106 مليون و500 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم الإنيميشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير يدعىPB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعىChip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالميين في بطولة فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.

على أن يلعب جونسون دور الكلب DC Krypto the Superdog في فيلمWarner Bros، بالإضافة إلى ذلك سيشارك شركة إنتاج جونسون Seven Bucks في الإنتاج.

وقام الكاتب والمخرج جاريد ستيرن بإخراج الفيلم، وسام ليفين مخرج مشارك، الفيلم مأخوذ عن شخصيات من فيلم DC's Superman، ومن تأليف Jerry Siegel و Joe Shuster.