شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بدء إنتاج فيلم Blade لأول العالم المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة مارفل وقف إنتاج فيلم Blade، من جديد، بعد رحيل المخرج باسم طارق الشهر الماضى، وبالتلى أوقفت الشركة الإنتاج مؤقتًا الذى بدء في أتلانتا، حيث كان من المقرر أن يبدأ التصوير فى نوفمبر المقبل، العمل الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا على.



ماهرشالا علي

وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter، التوقف هو لإعطاء الاستوديو وقتًا للبحث عن مخرج جديد، وإضافة بعذض التعديلات المهمة للفيلم الجديد، ويزعم أن الاستوديو يهدف إلى إعادة الإنتاج في أوائل عام 2023.

كما تم تأجيل تاريخ طرح فيلم Blade، الذي كان من المقرر أصلاً في 3 نوفمبر 2023، إلى 6 سبتمبر 2024.

وكان قد أعلن موقع The Hollywood Reporter اعتذار المخرج بسام طارق عن عدم إخراج فيلم Blade، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، بـ جانب كل من آرون بيير وديلروي ليندو.

وذلك بسبب أنه كان من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في 3 نوفمبر من العام المقبل 2023، ألا أنه كشفت شركة مارفل لـ THR: "نظرًا للتحولات المستمرة في جدول الإنتاج لدينا، قرر بسام الابتعاد عن إخراج Blade، ولكنه سيظل منتجًا تنفيذيًا في الفيلم، نحن نقدر موهبة بسام وكل العمل الذي قام به للوصول Blade إلى المكان الذى يتواجد فيه الان".

تم الإعلان عن فيلم Blade لأول مرة في عام 2019 كجزء من المرحلة الرابعة من أفام مارفل، وخضع لعدد من عمليات إعادة الكتابة، ظهر علي بـ دور Blade في مشهد ما بعد نهاية فيلم Eternals، مما عزز مكانته في عالم مارفل السينمائى في وقت أبكر مما كان متوقعًا.