شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهمى: رسمت بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي من أول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل عمرو فهمى رسام كاريكاتير، ضيفا على تلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى وتحدث عمرو فهمي عن كواليس رسم بوستر المهرجان، والذي قد ضم قلعة قايتباي بالإسكندرية بجانبها البحر وبه سفينة تحمل عمالقة الكوميديا منهم الراحل سميرغانم، والراحل إسماعيل يس والزعيم عادل إمام والراحل على الكسار.

وقال:" كلمني الأستاذ أمير أباظة وقال لي يشرفنا ترسم بوستر المهرجان قلت له بالعكس الشرف لي، لأني في الأساس اسكندراني وأنت اخترت الرجل المناسب بغض النظرعن الاحترافية، وعلمت منه ان الدورة مهداة لصناع الكوميديا، فحرصت على اختيار رواد الكوميديا من كل عصر".

وتابع:" اخترت خلفية حي باب شرقي حيث يوجد البحر، ورسمت صندل لكي تتاح لي الفرصة في التكوين ورسم الفنانين عليه واخترت قصة الحب بين زينات صدقي وعبد السلام النابلسي التي في فيلم شارع الحب، ورسمتهم في وضعية جاك وروز من الفيلم الشهير تيتانك في مقدمة الصندل، واعتقد ان هذا هو سبب رواج البوستر".

وأضاف:" انا عملت أفيش مسرحية كعب عالي، علاء ولى الدين بحجمه الفني وقتها قالي والنبي طلعني شوية، ووحيد سيف قالي حسين فهمي مش هو اللي هيبيع ، لكن علاء ولي الدين هو نجم المسرحية، ومن وقتها وانا براعي أماكن النجوم في الرسم".

وأكمل حديثه:" لذلك حبيت أن اضع ناظر الكوميديا نجيب الريحاني في صدارة المركب مع بعض الاكسسوار من شخصية الأستاذ حمام، والريس حنفي من نورماندي تو، وماري منيب رسمتها زعلانة لأن كان نفسها تتزوج من عبد السلام النابلسي في فيلم آخر، كما ضم البوستر عبد المنعم مدبولي بشخصية الناظر وفؤاد المهندس بشخصية التلميذ النجيب، وإسماعيل يس بشخصية ابن حميدو ومحمد هنيدي كما ضم البوستر أيضا نجوم خلف الكاميرا منهم مخرج الكوميديا الكبير محمد عبد العزيز" .

وقال عمرو فهمي عن بوستر المهرجان أنه تم رسمه من أول مرة، فلم يعيد رسمه عدة مرات حتى يتوصل لهذا التكوين ، وأنه اختار أن يرسم وجه لوجو قراصنة الكاريبيان ضاحكا على المركب التي تحمل نجوم الكوميديا ليكون حريص على الربط بين السينما العالمية مع فكرة مهرجان الإسكندرية السينمائي .