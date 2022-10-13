شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الثاني لشبكة المهرجانات العربية ضمن فعاليات مهرجان بغداد للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فـي إطار التعاون الثقافي والفني بين البلدان العربية ، تعلن إدارة مهرجان بغداد الدولي للمسرح (الدورة الثالثة) عن عقد الاجتماع الثاني لشبكة المهرجانات العربية ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٦ أكتوبر .

سيضم الاجتماع عدد كبير من مديري المهرجانات الدولية على رأسهم مهرجان بغداد الدولي للمسرح ويمثله د. احمد حسن موسى ، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ويمثله د . جمال ياقوت ، وأيام قرطاج المسرحي ويمثله الفنان منير العرقي ، والهيئة العربية للمسرح ويمثله الفنان غنام غنام، ومهرجان المسرح العربي "هانوفر" ويمثله الفنان فتاج ديوري، و مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح ويمثله الفنان إبراهيم الفرن ، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ويمثله المخرج مازن الغرباوي ، ومهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة وتمثله الكاتبة رشا عبد المنعم ، وغيرها من المهرجانات الدولية العربية .

خلال الاجتماع سيتم مناقشة العديد من القضايا والأعمال منها : متابعة قاعدة البيانات الخاصة بالمهرجانات في الوطن العربي ، ومناقشة آليات التعاون الفني بين المهرجانات والتنسيق فيما بينها، وأيضا مناقشة تنوع الانشطة الفنية الحالية بالمهرجانات واستحداث ما سيسفر عنه النقاش، ومناقشة مواعيد المهرجانات وجدولتها بما يتناسب مع عدم التعارض أو تجاور فيما بينها ليتسنى للمسرحيين الاستفادة بالقدر الأكبر من متابعتها ، ومناقشة اللجنة التي تم تشكيلها في الاجتماع الأول بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في سبتمبر 2022م والتي تم تكليفها بوضع آليات وضوابط وجمع المعلومات مما سيوفر الجهد والوقت في التعاون والتواصل بين المهرجانات المختلفة ، وغيرها من المحاور والموضوعات المهمة .