اليوم.. عمر كمال ضيف برنامج "مساء dmc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يحل مغني المهرجانات عمر كمال ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في حلقة لبرنامج "مساء dmc"، وذلك مساء، اليوم الخميس.

وشارك عمر كمال برومو الحلقة على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، وظهر وهو يقول: "نفسي أعمل حاجة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحبها جدا، وبحب صوتها، ونفسي في يوم من الأيام أقف جنبها".

يذكر أن الفنان عمر كمال هنأ الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية الثلاثاء.

ونشر كمال صورة الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: “مبروك للفنان والشاعر الكبير مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين الجديد".