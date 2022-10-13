مصطفى كامل: "المنافسة بقت على الابتذال وأنا مش مع الحرية المطلقة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن رؤيته في التعامل مع مغنيين المهرجانات وكلمات الأغاني في الفترة المقبلة، وذلك أثناء مداخلته الهاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قال "كامل": "أنا معرفش حاجة عن انتش وأجري، فعلا معرفهاش، كنت مشغول في حملاتي الانتخابية، بس من اللفظ أنا فهمت هو عايز يقول إيه؟، هي بقت المنافسة دلوقتي بقت على الابتذال، مين يتدنى أكتر؟، ومين يبتذل أكتر؟، ومين ينحط أكتر؟، الموضوع بقى طايل البيوت، أنا مش طالب منهم يغنوا من أجل عينيك عشقت الهوى ولا غدا ألقاك، أنا طالب منهم كلمة ما تأذيش بنتي وبنتك، ولا ابني وابنك ولا أبناء الناس، عشان احنا سهرنا الليالي وتعبنا عشان نربي عيالنا، متجيش إنت عشان تجيب عربية جاجوار ولا طيارة خاصة، تدمر بيتي".

وتابع: "المسألة مجتمعية، هعرض فيها كل وجهات النظر وفي النهاية كل وجهات النظر دي تتحمل معايا القرار، أنا بشوف أساتذة بتقول أنا مع حرية التعبير، لا حضرتك من فضلك، أنا مش مع حرية التعبير المطلقة، أنا راجل صانع نجوم، الخلاف مع عدوية زمان، هو صوت ميتكررش تاني، الخلاف كان على كركشجني، أنا راجل جريء، وهقول حاجة محدش هيقولها غيري، لما تيجي في زمن كان فيه الضباب، وليه حظي معاكي يا دنيا كده لعماد عبد الحليم، وزمن محمد الحلو، وتلاقي كركشجني، لازم تلاقي الجمهور بغض صوت زي صوت عدوية".

وأضاف: "أنا نفسي في فترتنا دي، الأصوات الحلوة، تعالي يابني متغنيش الكلام ده، النقابات مش زي ما الناس فاهمها، دور النقيب مش دور مدير أمن مباحث الموسيقى، ده دور تربوي وأبوي وأخوي، اسمها الكبير، في النهاية لا هدف ليا أنا شخصيا غير هوية بلدي، أنا كنت طول عمري بنخرج بره، بنسمع بعيد عنك، النهارده بنسمع وشربت حجرين على الشيشة، هنفضل كده؟، ده يرضي حد، هنفضل كده، من الأسوأ للأسوأ، ولما تبقى سهران في دولة عربية شقيقة جميلة وتسمع فنهم الحلو، وإحنا هنفضل نتدنى بالشكل ويبقى ده عنوانا، يرضي مين الكلام ده؟".

الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر نقابة المهن الموسيقية.