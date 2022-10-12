شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى والناقد كمال رمزى أعضاء لجان تحكيم بمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 عن أسماء لجان تحكيم المهرجان، حيث يترأس محمد عبد الرحمان التازي من المغرب لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، ويشارك في اللجنة الفنانة بشرى رزة من مصر وأبولين تراوري من بوركينافاسو، وسيليا ريكو كالفلينو من إسبانيا ومي المصري من فلسطين، وعبد اللطيف بن عمار من تونس وسالم إبراهيم من الجزائر.

بشرى

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة تترأسها ماري كالمونس أندري مونتابايس من مدغشقر، وتضم اللجنة كلار دياو من بوركينا فاسو ونادية الفاني من تونس وسعاد لبيز من الجزائر.

أما لجنة تحكيم قرطاج أسبوع النقاد، يترأسها رئيس اللجنة سارج توبيانا من تونس وتضم اللجنة كيارا سبنيولي قاباردي من إيطاليا وثيارنو إبراهيما ديا من السنغال، والناقد الكبير كمال رمزي من مصر، فيما يترأس لجنة تحكيم قرطاج السينما الواعدة فيصل بلتيور من اململكة العربية السعودية وتضم اللجنة الأعضاء ربيعة التليلي من تونس وسليف تراوري من مالي.

الناقد الكبير كمال رمزي

وكان مهرجان قرطاج السينمائي أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمدينة الثقافة بتونس عن تفاصيل الدورة الـ33، والتى تنطلق تحت شعار "حل ثنيّة" فى الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى يوم 5 نوفمبر 2022.

وكشفت سنياء الشامخي، مديرة المهرجان، خلال المؤتمر، عن فلسفة الدورة الجديدة وخطوطها العريضة والتزامها بخدمة السينما الأفريقية والعربية والعالمية محافظة على مبادئ الـتأسيس لهذه التظاهرة العريقة ووفاء لباعثيها.

وكشفت "الشامخي" أن هذه الدورة تسعى أن تكون متوازنة من حيث من الحضور الأفريقي والعربي والتونسي وممثلة لصناع السينما من الجنسين ومن مختلف الأجيال، حيث يبلغ عدد الدول المشاركة 72 دولة، موضحة أن التوجه العام هو الجمع بين الفكر والفن من خلال برمجة ترتقي بالذوق العام وتصالح بين الجمهور العريق والسينما المتألقة فكريا وفنيا.