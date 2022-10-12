شكرا لقرائتكم خبر عن يحي الموجي: "عمرو دياب هو عندليب هذا الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الموسيقار يحيى الموجي، قصته مع الفنان عمرو دياب، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الهضبة، موضحا أن حكايته مع الهضبة كبيرة، لأنه كان زميل له في معهد الموسيقي العربية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء أن الهضبة في بداياته الفنية طلب منى تكوين فرقة موسيقية والعمل سويا مع بعض.

وتابع: "الفنان والمطرب عمرو دياب هو عندليب هذا العصر، لأنه يتميز بذكاء وكاريزما العندليب الأسمر «عبد الحليم حافظ».

وتابع الموجي أن آخر أعمالي مع عمرو دياب أغنية أصلها بتفرق، وآه من الفراق.