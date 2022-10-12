شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى: تحقق حلمى وشاركت فى عمل للمبدع أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان عابد عنانى، ضيفا على تلفزيون الخليج 365، مع الزميلة شيماء منصور، خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الثامنة وثلاثين وتحدث عن أعماله المقبلة و تحقيق حلمه .

وقال :" منذ طفولتي كنت أحلم بدخول عالم الكاتب أسامة أنور عكاشة ولكنه توفى قبل دخولي المجال، وكانت فرصتي لذلك من خلال فيلم ( الباب الأخضر)".

وبسؤاله عن كيفية استقباله لخبر تحقيق حلمه و مشاركته في عمل من أعمال أسامة أنور عكاشة قال:" انا طلبت ان يبعتولي السيناريو كامل مش مشاهدي فقط واستمتعت جدا بالمكتوب، وراودني سؤال هل رؤوف عبد العزيز عدل على النص؟، لكن اكتشفت ان هذا هو النص الذي كتبه أسامة أنور عكاشة بنفسه".

وتحدث عابد عن المخرج رؤوف عبد العزيز قائلا:" أنا احب الأستاذ رؤوف كمدير تصوير من قبل ما نكون أصدقاء، و بعدها بدأت اتابعه كمخرج".

واستكمل حديثه عن رؤوف عبد العزيز:" أول مرة بعتلي كان في تجربة ( خالد بن الوليد) التي لم تكتمل وكان دور مهم جدا لكني وقتها كنت اصور في مسلسل (الاختيار) الجزء الأول وكان صعب جدا ادخل في عمل بجانبه، وفي نفس العام الأستاذ رؤوف عمل الجزء الثالث من ( الاختيار) واتعرفنا على بعض".

وأضاف:" بعد (الاختيار) تعاملت مع الأستاذ رؤوف في مسلسل (الطاووس) وكانت تجربة جيدة جدا والناس صدقت الدور و تعاطفت مع المسلسل، وبعدها اشتغلت مع الأستاذ رؤوف في فيلم الباب الأخضر، ومسلسل سوشيال، وحاليا بنحضر لمسلسل جديد، فأنا اشعر إني في منطقة أمان في عملي مع الأستاذ رؤوف عبد العزيز وأتمنى اكون عند حسن ظنه".

وتحدث عابد عن أعماله القادمة وقال:" انا احضر لمسلسل جديد اسمه بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب وداليا مصطفي، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، اخراج شيرين عادل وهي مخرجة متميزة جدا عاشرت جيل أسامة أنور عكاشة وجمال عبد الحميد وإسماعيل عبد الحافظ ومجدي أبو عميرة وهي بتفهم جدا في الدراما وبتحافظ على الممثل داخل الدور الذي يقوم به وانا سعيد جدا بالعمل معها".

وأضاف:" العمل من تأليف هبة رجب، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي ودور أستاذ فتحي عبد الوهاب الذي يجسد دور (فرح) صاحب البيت دور جميل جدا، والمسلسل من المقرر عرضه يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري".