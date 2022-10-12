شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب وبشرى ورزان مغربى 3 وجوه جديدة لـ بديعة مصابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على رحيل الفنانة بديعة مصابنى، مازالت سيرتها وتاريخها في عالم الفن الاستعراضى تفرض نفسهت، وخاصة هذه الأيام حيث كشف عدد من النجمات تجسيدهن شخصية بديعه في أعمال فنية جديدة منها على خشبة المسرح أو في عالم الدراما التنليفزيونية.

وتجسد الفنانة اللبنانية رزان مغربى شخصية بديعة من خلال مشاهد مسلسل " الضاحك الباكى" الذى يتناول قصة حياة الراحل نجيب الريحاني، من بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، مصطفى شوقي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطي، ديكور أسامة الشناوي، من إخراج محمد فاضل، وإنتاج الشركة المتحدة

كذلك منذ عدة أيام فاجأت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بالإعلان عن عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل وذلك من خلال مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري، وهي مسرحية غنائية استعراضية ومن المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي، ويشارك في البطولة احمد فتحي و ادوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، ، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض

وأيضا أعلنت الفنانة بشرى منذ فترة عن تقديم مسرحية تحمل الاسم نفسه، وتم تحديد موعد العرض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني طرح عملين مسرحيين يحملان الاسم نفسه لكن بنجوم مختلفين.

والجدير بالذكر أن بديعة جورج مصابني ولدت في دمشق لأب لبناني وأم سورية 25 فبراير 1892، هاجرت مع والدتها جميلة الشاغوري إلى أمريكا الجنوبية لتعود في عام 1919 إلى مصر. تعلمت الغناء والرقص وعاشت أعواماً طويلة فيها، وأتيح لها أن تخرج كثيرا من الفنانين من خلال صالتها، وكانت فرقتها أشبه بمدرسة تخرج فيها عدد كبير من فناني الغناء الاستعراضي ومن أبرزهم فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدي ومحمد الكحلاوي ومحمد فوزي وإسماعيل ياسين. ممن لمعت أسماؤهم في مجال الفن في السينما والمسرح والاستعراض.

وأسس كازينو بديعة مصابني في ميدان الأوبرا سنة 1929 ويعتبر الكازينو بمثابة أكاديمية للفنون تخرج منها أكبر نجوم الفن في ذلك الوقت وكان من رواد الكازينو الأدباء والفنانين يتخدون من الحديقة مكانا لندواتهم ولقاءاتهم وكان الأديب نجيب محفوظ يقيم ندوة أسبوعية فيه وغنى في مسرح الكازينو كبار المطربين في بداياتهم ورقصت عليه سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد سنة 1934صور إعلان للكازينو ترقص فيه بديعة وتغني مع فرقتها وكان يعرض في القاعات السينمائية قبل الأفلام ليروج للكازينو وكان من رواده الأوائل الملك فاروق

تزوجت بديعة من نجيب الريحاني سنة 1925 حتى سنة 1949 قبل وفاته بأشهر وقد لعب نجيب الريحاني دورا فنيا كبيرا في حياة بديعة مصابني وقد شكلا ثنائيا كبيرا في أكثر من عمل مسرحي وتجولا في أنحاء العالم.

وفي يوم 23 يوليو العام 1974 ماتت عن عمر يناهز الثانية والثمانين من عمرها وقبل أن تموت وقعت على الدرج وأدخلت مستشفى تل شيحا في زحلة وتركت وراءها إرثا فنيا من الأفلام والمسرحيات والأغاني.