نادر حمدي يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ الفنان نادر حمدي الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 61، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع إنستجرام.

ونشر نادر حمدي صورا وهو يعزف على آلة البيانو في إحدى حفلات عمرو دياب، وعلق: "عيد ميلاد سعيد عمرو دياب".

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا عدة أغاني أبرزها: “من 6 لـ 9"، "باريس"، "ناس حلوة"، "وزير السعادة"، "اللوك الجديد".

يذكر أن عمرو دياب احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 61، ويعتبر الهضبة أهم النجوم على الساحة الفنية، وخلال مشواره الفني قدم عددا من الألبومات الناجحة منها: "تملي معاك، عودوني، قمرين، الليلة دي، حبيبي، وياه، نور العين" وغيرها من الألبومات الناجحة