رامي إمام ينشر صورًا مع أبطال فيلم "فضل ونعمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه صورا رفقة أبطال وصناع فيلم "فضل ونعمة" وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام".

وعلق أحد المتابعين على الصور قائلا: "مبروك يا رامي"، وأضاف آخر تعليقا: "بالتوفيق".

وظهر في الصور الفنانين: هند صبري وماجد الكدواني والمنتج أحمد الجنانيني والسيناريست أيمن وتار، وغيرهم.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة: ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمين العبد، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي عادل إمام.