فن ومشاهير

رامي إمام ينشر صورًا مع أبطال فيلم "فضل ونعمة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه صورا رفقة أبطال وصناع فيلم "فضل ونعمة" وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام".

وعلق أحد المتابعين على الصور قائلا: "مبروك يا رامي"، وأضاف آخر تعليقا: "بالتوفيق".

وظهر في الصور الفنانين: هند صبري وماجد الكدواني والمنتج أحمد الجنانيني والسيناريست أيمن وتار، وغيرهم.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة: ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمين العبد، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي عادل إمام.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا