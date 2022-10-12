مصطفى شوقي يطرح أحدث أغانيه "غدارة" إنتاج نصر محروس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح مصطفى شوقي أحدث أغانيه "غدارة" من ألبوم "غدارة" وذلك عبر القناة الخاصة بشركة الإنتاج "فري ميوزك" بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "غدارة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أمين نبيل، تسجيل غناء وسولوهات أكرم عادل، إنتاج شركة "فري ميوزك" للمنتج نصر محروس".

من كلمات الأغنية: "غدارة غدارة، دنيا علينا قادرة، غدارة غدارة، الأفراح مغامرة، غدارة غدارة، الحب عملة نادرة".

يذكر أن آخر أعمال المنتج نصر محروس أغنية "دلوقتي عجبناكو"، للمطرب بهاء سلطان، وهي من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.