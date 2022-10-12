دنيا سمير غانم تكشف موعد عرض أولى تجاربها المسرحية "آنستونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها البوستر الترويجي لمسرحية "آنستونا"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع إانستجرام".

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم على البوستر: "مسرحية آنستونا، ابتداًء من الخميس 20 أكتوبر، إنتاج محمد أحمد السبكي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال، على مسرح أوبرا هاوس، جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر".

وتابعت: "أغاني المسرحية كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع النابلسي وأحمد وحيد كينج، ألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عودة، مصممة الاستعراضات خديجة العرقان".

وتُعد مسرحية "آنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم عرض لها الفيلم الكوميدي "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبد العزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".