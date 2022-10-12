مروة الأزلي تشارك في حفل إطلاق مسلسل "الوضع مستقر 2" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حفل إطلاق مسلسل "الوضع مستقر 2"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت مروة الأزلي: "من حفل إطلاق مسلسل الوضع مستقر2 على منصة osn، إخراج وائل فرج"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مش هتبطلي تحلوي بقى"، وعلق آخر: "قمر".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مروة الأزلي مسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.