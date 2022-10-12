أول رد من شركة "المروة" على قرار المهن التمثيلية بوقف التعامل معها بسبب مسلسل "دنيا تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت شركة "المروة" للإنتاج الفني بيانا للرد على نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، بعد أن أصدرا بيان مشترك يمنع التعامل مع الشركة بشكل نهائي، ويفيد بوقف الشركة نهائيا، وجاء نص بيان شركة المروة كالتالي:

صدر عن نقابتي المهن السينمائية والتمثيلية عشية ليل الخميس الموافق السادس من أكتوبر2022، قرارًا بوقف التعامل مع شركة المروة للإنتاج والتوزيع وشركة ايجي ميديا للإنتاج والتوزيع ويمثلها إيهاب حسين طلعت.

وانطلاقًا من حرصنا على وضع الأمور في نصابها، وبسط الحقائق على جمهور المتابعين والمهتمين ؛ بغير تحريف أو تزييف، نوضح إن شركة المروة وصاحبتها إيناس عمر، لم تتخل يومًا عن مسئولياتها تجاه أي فرد أو مؤسسة أو نقابة، إلى أخره، ورُغم محاولات الزج بالشركة واستغلال اسم صاحبتها، لتحمل عبء مستحقات العاملين والمشاركين في إنتاج المسلسل الدرامي "دنيا تانية"، فقد أعلنت الشركة وصاحبتها رفضها التام لتلك المحاولات، واتخذت موقفًا واضحًا بأنها لم توقع اتفاق أو عقد مع أي عنصر من العناصر المشاركة في ذلك العمل.

وأضاف البيان: إذا كان انصياع موكلتي لدعوات النقابتين حرصًا منا على معاونة النقابتين في الاضطلاع بمسئولياتهما تجاه أعضائهما، ومساعيهما نحو جبر حقوقهما، فإن ذلك لم يكن إلا لمجابهة أية مزاعم أو ادعاءات يروج لها المتورط في مديوينات إنتاج المسلسل المذكور، ولقد طالبنا الجميع، في حضور السيد مسعد فودة "نقيب المهن السينمائية" وبعلم ومتابعة السيد أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، وكل من يدعي أن له حق في ذمة موكلتي، على مدار أكثر من ثلاثة اجتماعات متتابعة بإظهار سنده، غير أن الأمر لم يرتق على الأقوال المرسلة.

أشار البيان أنه لم يكن خفيًا علي النقابتين، شخص المسئول عن مديونيات إنتاج مسلسل "دنيا تانية" ومن الممتنع عن آدائها لأصحابها، بل وزيادة على ذلك، أن الجميع أمسى مدركًا استحقاق شركة المروة لمديونيات في ذمة ذات الشخص، عجزت النقابتين عن إقرارها للشركة، وإذ تفاجئنا بقرار النقابتين المعيب، والذي نعده سقطة لا تغتفر، كونه مفتقرًا للمسوغ الواقعي والسند القانوني الصحيحين، والذي حرصت النقابتين على أن يشيع وينتشر، بما يمثله من تشهير للشركة ومساس بسمعتها وسمعة صاحبتها؛ وهو ما سنقابله بالإجراءات القانونية المناسبة له، للحفاظ علي حقوق الشركة وصاحبتها وجبر ما لحقهما من أضرار أدبية ومادية عظيمة.

وانتهى البيان مؤكدا أن الشركة وصاحبتها ملتزمة بأي حقوق ناشئة عن أية عقود أو اتفاقات متي كانت موقعة منها.