مايان السيد: متفائلة بتجربتي في "هاشتاج جوزني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت الفنانة الشابة مايان السيد من تصوير مشاهدها في فيلم "هاشتاج جوزني"، المنتظر طرحه قريبا في دور العرض، وتشارك في بطولته أمام الفنان أمير المصري ونخبة من النجوم، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وقالت مايان السيد: دوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولدي شعور بالسعادة وفي نفس الوقت المسئولية تجاه لعبي لدور البطولة في فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في دور العرض في مصر والدول العربية، وأنا متفائلة بتجربتي في الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة في مشواري الفني، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغاني المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل .

وأبدت مايان سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم في عمل فني سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصري والعربي