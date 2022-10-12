شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تستأنف تصوير "رمضان كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة سلوى عثمان وأبطال مسلسل "رمضان كريم" أحداث الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.



سلوى عثمان من كواليس التصوير

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثانى.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" فى شهر رمضان رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الاول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.