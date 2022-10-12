شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي تروج لمسلسل "الضاحك الباكى" وتجسد بديعة مصابنى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية رزان مغربي، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "الضاحك الباكي" وتقديم شخصية الراقصة والفنانة بديعة مصابني، حيث يتناول المسلسل حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقالت رزان، عبر حسابها على تويتر: "الضاحك الباكي.. مسلسل عن قصة نجيب الريحاني يقدم لكم بديعة مصابني، إخراج الأستاذ محمد فاضل، كتابة الأستاذ محمد الغيطي وبطولة الأستاذ عمرو عبد الجليل، شكرا لجهة الإنتاج والعاملين وكل الزملاء النجوم".





مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، مصطفى شوقي دور سيد درويش، فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى، هاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقال المخرج محمد فاضل، إن "الضاحك الباكي" كتبه الاعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.