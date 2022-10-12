شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى علي وأحمد السعدنى فى كواليس مسلسل "سيب وأنا أسيب" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة التونسية ساندى علي، من تصوير أسبوعين من أحداث دورها بمسلسل "سيب وأنا أسيب" المكون من 10 حلقات، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جمعتها المشاهد الأولى بالفنان أحمد السعدنى، لاسيما وأن ساندى تجسد شخصية فتاة اسكندرانية شعبية تدعى نسمة وتقع في حب أحمد السعدنى، وخلال الأحداث تحدث العديد من المواقف والتطورات بسبب هذه العلاقة.

"سيب وأنا وأسيب" اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغييره خلال الفترة المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.

وكان آخر أعمال ساندى مسلسل "بابلو" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، دارين حداد، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، غفران محمد، حسن عيد، دنيا سامى وأمينة مغربى.

أما أحمد السعدنى فكان آخر أعماله مسلسل "بطلوع الروح" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب منة شلبى، الهام شاهين، محمد حاتم، عادل كرم، دياموند بو عبود، أيمن عزب، دارينا الجندى، جلال العشرى، عزت زين، ريم نصر الدين، محمود فارس وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.



ساندي علي واحمد السعدنى فى كواليس سيب وانا اسيب



ساندي علي واحمد السعدنى



ساندي علي واحمد السعدنى من تصوير سيب وانا اسيب



ساندي على والمخرج وائل احسان