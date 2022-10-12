شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي يطرح أغنيته الجديدة "غدارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى شوقي، أغنية "غدارة" أولى أغانى ألبومه الجديد، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمين نبيل هندسة صوتية أمير محروس وإشراف هانى صليب، وتعد الأغنية هى الأولى من الألبوم الذى يحمل نفس اسم الأغنية "غدارة" على أن يتم طرح باقى أغانى الألبوم على فترات بشكل متتالى.

وتقول كلمات الأغنية: "غدارة غادرة.. دنيا علينا قادرة، غدارة غادرة.. الأفراح مغادرة، غدارة غادرة.. الحب عملة نادرة، مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا، غدارة غادرة.. متغميين عينينا، مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا.. شوفنا طريق مشينا، غدارة صعبة تاعبة قلوبنا تاعبة، غدارة صعبة احنا في ايديها لعبة.. غدارة صعبة راعبة قلوبنا راعبة".

وسبق وقال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية "تخنتي" من الأغنيات التي تم مهاجمتها في البداية، خاصة وأن البعض يقرأ العنوان فقط دون أن يستمع للأغنية ويعرف موضوعها وكلماتها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تخنتي أغنية مختلفة وبها قفزات جيدة في الأغنية وكلماتها جيدة، ودائما عندما تبحث عن الاختلاف تجد هجوم في بعض الوقت، على الرغم من أنه كان هناك إشادات بالأغنية، لأن البعض لا يستوعب فكرة أن هناك مشروع معين، نحاول دائما أن نناقش مشاكل الناس ألحان دمها خفيف".

وقال: "بدأنا مشروع أنا ونصر محروس، وكان الأستاذ نصر منتظر في الدفع بي في ساحة الغناء، لأنه كان يرغب في أن يكون شكل غنائي مختلف، وأصبح لنا سكة منذ أن ظهرنا، وهناك حسابات، شكل اللحن والكلمات وردود الأفعال، وأنا يجب أن أحس الأغنية واللحن، وهناك أغاني جيدة أقرأ كلماتها ولكنني لا أحسها".